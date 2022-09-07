انتحار شاب بـ"اطلاق النار" على نفسه في بغداد ـ عاجل

السومرية نيوز ـ محليات



أفاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، بانتحار شاب باسلوب اطلاق النار على نفسه داخل منزله في العاصمة بغداد.



وقال المصدر لـ السومرية نيوز ، إن "شاباً تولد 2000 أقدم على الانتحار داخل منزله ضمن منطقة ابو دشير التابعة للدورة جنوب العاصمة بغداد".



وأضاف، أن "الشاب اطلاق النار على نفسه من سلاح نوع مسدس".