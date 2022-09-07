لتامين خطة الزيارة.. وفد امني رفيع يصل النجف (صور)

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "وفدا امنيا برئاسة وزير الداخلية عثمان الغانمي، ونائب قائد العمليات المشتركة الفرق الركن عبد الامير الشمري وصل لمحافظة النجف؛ للاشراف والاطلاع على تنفيذ خطة زيارة الأربعين وتأمين كافة متطلبات الزيارة".وأضاف المصدر، أن "الشمري أكد انه تم تامين كافة المتطلبات الخاصة بالزيارة من تعزيز قوات عسكرية وجهد استخباري".