مصرع وإصابة ثلاثة زوار إيرانيين بحادث سير في المثنى

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بمصرع وإصابة ثلاثة زوار إيرانيين بحادث سير في محافظة المثنى.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "محافظة المثنى سجلت حادث سير نتيجة انقلاب عجلة بداخلها زوار ايرانيين ضمن حدودها".



وأضاف المصدر، أن "الحادث أسفر عن مصرع زائر ايراني واصابة اثنين اخرين".

