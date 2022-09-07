بشأن التعيينات.. الخدمة الاتحادي يوجه دعوة للاوائل وحملة الشهادات العليا

وذكر المجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "استنادا الى ما جاء في الأمر الديواني رقم 35 وقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي تم إنجاز أعمال التقاطع الوظيفي من قبل ديوان الرقابة المالية واستيفاء الشكلية المطلوبة منها لإجراء التقاطع الوظيفي وفقا للأصول".وأضاف: "تم إرسال هذه البيانات الى مجلس الخدمة العامة الاتحادي مع نتائج التقاطع حيث قام المجلس بدوره بإعادة تنظيم القوائم وتدقيق القيود حسب المعطيات المتاحة له من خلال معلومات المتقدمين بالشكل الذي يضمن الوقوف على العدد الحقيقي لحملة الشهادات العليا والطلبة الأوائل من المشمولين بقانوني (67 و 59 لسنة 2017)".وتابع: "فلذلك يرجى من الأخوة زيارة الموقع الرسمي لنظام تدقيق معلومات الأوائل وحملة الشهادات العليا من اجل التأكد من موقفهم القانوني بشأن إمكانية التقديم على الدرجات التي سوف يتم الإعلان عنها لاحقا من خلال استمارة التوظيف الخاصة بالمشمولين بقانوني (67 و 59 لسنة 2017)".واشار البيان الى أنه "من يقدم له حق الاعتراض على نتائج التدقيق والتقاطع الوظيفي المنجز من قبل ديوان الرقابة المالية وإرفاق ما يؤيد سنده بالاعتراض خلال مدة أقصاها الساعة 12:00 بعد منتصف الليل يوم السبت المصادف 10/9/2022 واعتبارا من تاريخ هذا الإعلان".