حقيقة مقتل زائر عراقي على يد ثلاثة إيرانيين في كربلاء

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبر نصهُ (3 زوار ايرانيين يعتدون على مواطن عراقي في قضاء طويريج مما ادى الى مقتله)، وبعد التحق من صحة الخبر والتواصل مع قيادة شرطة كربلاء تبين ان الخبر عارً عن الصحة كما اكدت القيادة انها لم تسجل هكذا حادث ضمن قاطع المسؤولية".وحذر قسم محاربة الشائعات من تداول هكذا اخبار دون التأكد من مصدرها خاصة في ظل زيارة الامام الحسين (ع)، كما ندعوكم الى التواصل معنا في حال رصد هكذا شائعات من شأنها تأجيج الرآي العام.