النجف.. مسلحون يفتحون النار على شاب ويردوه قتيلاً - عاجل

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بأن مسلحين مجهولين فتحوا النار باتجاه شاب واردوه قتيلا في محافظة النجف الأشرف.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "مجهولين فتحوا النار على شاب من مواليد 1993 وأردوه قتيلا في حي الميلاد شمالي محافظة النجف الأشرف قبل ان يلوذوا بالفرار".





وأضاف المصدر، ان "شرطه النجف فتحت تحقيقا بالحادث، بعد نقل الجثة الى الطب العدلي".