التربية تصدر توجيهاً يخص هذه الفئة من الطلبة

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الدليمي "شدد على المديريات العامة للتربية في المحافظات بضرورة العمل الجاد على استيعاب جميع الطلبة المؤهلين في تلك الاختبارات بما متوفر لهم من مدارس للمتفوقين والمتميزين ضمن نفس المديرية".وأكدت الوزارة، "عدم وجود أي جهة او صفحة مخولة بالحديث عن قبول الطلبة من عدمه، داعيةً الجميع الى أخذ الأخبار والقرارات من المصادر الرسمية للوزارة حصراً".