قائمة بالتغييرات التي طرأت على المناهج الدراسية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها "تنشر قائمة بأهم التغييرات التي طرأت على المناهج الدراسية بعد الغاء نظام تنويع التعليم والعودة الى النظام الثانوي المعول به سابقاً".وأضافت، "اما بالنسبة لبقية المناهج الدراسية فتعتمد كما في العام السابق".أدناه القائمة: