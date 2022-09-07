تسعة مصابين بهجوم لقطيع من الذئاب في ذي قار

أفاد مصدر محلي، الأربعاء، بإصابة تسعة أشخاص بهجوم لقطيع من الذئاب في ذي قار.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "في ظاهرة غير مسبوقة قطيع من الذئاب يهاجم قرية البو جمعة ويوقع تسع اصابات".

وأضاف المصدر أنه "تم نقل المصابين الى مستشفى قريب"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.