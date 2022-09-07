أعلنت مديرية المرور العامة، عن مصرع وإصابة 12 شخصاً بحوادث سير في أربع محافظات.

وقالت المرور في بيان، إن "حادث اصطدام في محافظة صلاح الدين على الطريق العام (بغداد - سامراء - ناحية الاسحاقي) بالقرب من (طريق كبان) بين المركبة الاولى نوع (دايو) والمركبة الثانية نوع (كيا بنكو - حمل) بسبب عدم الانتباه مما ادى إلى وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة اربعة اخرين".

وأضاف البيان أن "حادث انقلاب مركبة في محافظة المثنى/ طريق السماوة السريع نوع المركبة سازدة بيك اب حمل بسبب السرعة الشديدة وعدم السيطرة على المركبة أدى إلى أنحرافها على الكتف الترابي مما أدى إلى انقلابها ووفاة شخص واحد وإصابة اخر".

ولفت بيان المرور الى أن "حادث اصطدام في محافظة واسط بين مركبتين قرب الجسر الاخضر المركبة الأولى نوع ستاركس والثانية نوع كوستر بسبب عدم الانتباه أدى الحادث إلى اصابة شخصين".

وتابع أن "حادث دهس في محافظة البصرة في بداية جسر الانتفاضة للمركبة نوع تويوتا وذلك بسسب السرعة الشديدة وعدم الانتباه أدى الحادث إلى وفاة شخص واحد".