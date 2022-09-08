إعادة الروح لمحطة كهرباء الناصرية

وبينت الشركة، أن "كوادرها أعادت تأهيل تورباين الوحدة الثانية لمحطة كهرباء الناصرية ومن المؤمل أن يضيف 220 ميكا للمنظومة ويساعد في زيادة ساعات التجهيز".وأضافت، أن "عمل كوادر الصيانة استمر لأربعة أيام وتم بالتنسيق مع كافة اقسام المحطة وبتوجيه من مدير المحطة".