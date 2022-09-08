التربية تحدد موعد اعلان نتائج الثالث المتوسط للدور الثاني – عاجل

السومرية نيوز ـ محليات



أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، موعد نتائج صفوف الثالث المتوسط للدور الثاني.





وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "موعد الاعلان عن نتائج الصف الثالث المتوسط للدور الثاني عصر اليوم الخميس".