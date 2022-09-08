باالفيديو: القرطاسية والمناهج الدراسية ترتفع اسعارها الى الضعف!‎‎

شهدت الاسواق المحلية ارتفاعا ملحوظا بأسعار المستلزمات التربوية تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد، حيث وصلت اسعار القرطاسية والمناهج الدراسية الى اكثر من ضعف ماكانت عليه مماصعب على اولياء الامور شراءها لابنائهم الطلبة.مع اقتراب العام الدراسي الجديد، يبدأ بعض ضعفاء النفوس باستغلال الازمات من خلال جشعهم التجاري وعلى حساب الطلبة والمسيرة التعليمية حيث شهدت المستلزمات الدراسية لهذا العام ارتفاعا كبيرا بالاسعار وصل الى اكثر من ضعف ما كانت عليه في السابق، ليصعب على الكثير من اولياء الامور شراءها لابنائهم الطلبة.هذا الارتفاع له مسببات اخرى منها، قرار صادر من وزارة التربية تضمن عدم قدرتها على طبع المناهج الدراسة لعام الفين واثنين وعشرين وذلك لعدم اقرار مجلس النواب بدورته الخامسة قانون الموازنة، ليضطر الاهالي لشراء هذه الكتب من الاسواق.غلاء اسعار القرطاسية والمناهج الدراسية يراه معنيون بأنه تهديدٌ لسير العجلة التربوية في البلاد، فضلا عن كونه يضعف المستوى الدراسي للطلبة الذين يحاولون جاهدين الوصول الى مستويات علمية تساعد بنهضة البلاد في المستقبل .