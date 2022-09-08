النجف تنهي الاحتياجات الوظيفية وترفعها إلى المالية (وثائق)

وذكر مكتب محافظ النجف في بيان ورد لـ السومرية نيوز ، أنه "بناءاً على ما جاء بكتاب مجلس الخدمة الاتحادي بخصوص احتياج المحافظة من الدرجات الوظيفية لدوائر فك الارتباط تم أنهاء الاحتياجات الوظيفية".وأضاف، أنه "بتوجيه من محافظ النجف ماجد الوائلي انهت دائرة الشؤون الادارية و المالية الاحتياجات الوظيفية و البالغ عددها 5510 درجة وظيفية".وأتم البيان: "تم رفعها جميعاً الى وزارة المالية".