اصدار امر وزاري بتعيين هذه الفئة ـ عاجل

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز ، أنه "استناداً الى كتاب مجلس الخدمة العامة الاتحادي دائرة التنسيق والمتابعة من الوزارات والجهات الحكومية ذي العدد (3087) في 17/8/2022 الخاص بتعيين المشمولين بقانون التدرج ذوي المهن الطبية والصحية والتمريضية رقم 6 لسنة 2000 وموافقة الوكيل الفني المخول بصلاحيات وزكير الصحة في 22/8/2022، ومذكرة دائرة التخطيط وتنمية الموارد ذي العدد (5558) في 22/8/2022 تقرر تعيين خريجي المعاهد الطبية التقنية ومعهد الصحة العالي".