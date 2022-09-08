مجلس الخدمة يصدر تنويهاً جديداً بشأن الاعتراضات على نتائج الوظائف

وذكر المجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز ، أنه "قرر تمديد مدة التحديث وتقديم الاعتراضات على نتائج التقاطع الوظيفي المنجز من قبل ديوان الرقابة المالية إلى نهاية الدوام الرسمي ليوم الإثنين المقبل".