الكهرباء تستثني كربلاء والنجف من القطع المبرمج

وقال اعلام وزارة الكهرباء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بناءاً على توجيهات رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي، لوزارة الكهرباء، تم استثناء محافظتي كربلاء المقدسة، والنجف الأشرف من القطع المبرمج ، وتجهيز المحافظتين بكامل الطاقة وحسب القدرة الاستيعابية المتاحة لخطوط وشبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية".واضاف ان "هذا الاستثناء يستمر لحين انتهاء زيارة أربعينية الامام الحسين عليه السلام".