مواطنون يتكفلون بدفن زائر ايراني في النجف (صور)

وقال المصدر لـ السومرية نيوز ، إن "زائرا ايرانيا توفى على طريق النجف، متوجها نحو كربلاء، لتادية مراسم الزيارة الاربعينية".وأضاف، أن "اهالي ناحية الحيدرية / خان النص في محافظة النجف تكفلوا بالتغسيل و تشييع ودفن الزائر الايراني"وأوضح أن "الزائر سيدفن في مقبرة خصصت لدفن الزائرين الاجانب من قبل اهالي المنطقة".