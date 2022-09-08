محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي لمدة 5 أيام ـ عاجل

وذكر المكتب الاعلامي لمحافظ كربلاء، في بيان ورد لـ السومرية نيوز ، أن " محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي يتقدم بشكره وتقديره لكل أهالي المحافظة وكافة الفعاليات في المحافظة من مواكب وقوات امنية وخدمية، وفي المقدمة العتبات الحسينية والعباسية".وأضاف: "ومن اجل تطبيق الخطط الامنية والخدمية وفتح الأبواب أمام أهالي كربلاء لاستضافة الجموع المليونية لزيارة الامام الحسين (عليه السلام)، تقرر ان تكون العطلة المحلية لزيارة الاربعين اعتبارا من يوم الأحد ٩/١١/ ٢٠٢٢ ولغاية يوم الخميس ٩/١٥/ ٢٠٢٢".وأوضح: "العطلة تستثني منها موظفي ديوان محافظة كربلاء والمؤسسات الامنية والخدمية كافة".وطالب المحافة المدراء كافة في الدوائر عمل جداول يومية بـ "العمل ٢٤ساعة بما فيهم ديوان المحافظة والوحدات الادارية".