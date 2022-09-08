بعد اغلاقه 30 عاماً.. أول مواطن عراقي يصل السعودية بسيارته الخاصة (فيديو)

السومرية نيوز ـ محليات



وصل اول مواطن عراقي للأراضي السعودية عبر منفذ عرعر الحدودي، بسيارته الخاصة بعد اغلاق استمر لـ 30 عام.







وفي وقت سابق، تم افتتاح منفذ عرعر بدخول 15 حافلة سعودية محملة بالمساعدات الطبية إلى العراق.