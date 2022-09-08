التعليم توجه بإحصاء ذوي المعدلات المتفوقة بالسادس الإعدادي وتطالب بهذا الامر

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز ، أن " وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب وجه دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة بإحصاء الطلبة من ذوي المعدلات المتفوقة الذين لا ينطبق عليهم شرط العمر المسموح للتقديم الى القبول المركزي".وأضافت، أن "ذلك جاء خلال ترؤسه اجتماعا للملاك المتقدم في الوزارة حيث أكد على أهمية الفرص المتساوية للطلبة ودعم المتفوقين وتحقيق تطلعاتهم على وفق السياقات العلمية والتنافسية التي يخضع عليها المتقدمون الى استمارة المقبول المركزي ومراعاة حالاتهم الانسانية بشأن شرط العمر للتقديم الى القبول المركزي".وبحسب البيان، وجه الوزير بـ "تقديم الحلول الممكنة للذين لا ينطبق عليهم شرط العمر المسموح به للتقديم الى القبول المركزي والأخذ بنظر الاعتبار الطاقة الاستيعابية للجامعات ومؤشرات التنافس المسؤولة عن التحاق الطلبة بالتخصصات التي يرغبون بها في ضوء معدلاتهم المتحققة في الدراسة الإعدادية"، مؤكدا "أن الوزارة لا تعمل بالاستثناءات وتنشد العدالة الاجتماعية في منح الفرص الدراسية استنادا للقانون والتعليمات ومقتضيات تنمية وتطوير قدرات الشباب".وناقش المجتمعون عددا من "المحاور المدرجة على جدول الأعمال التي منها نسبة الدوام المؤشرة للموظفين والعاملين في مركز الوزارة والعودة المرتقبة الى استيفاء ساعات الدوام الكامل استنادا الى الصلاحيات المخولة للوزارات بهذا الشأن وتعزيز الإدارات بالكفاءات والخبرات الإيجابية ومتابعة تبسيط الإجراءات الإدارية وقياس رضا المراجعين من قبل جهاز الاشراف والتقويم العلمي ودعم مجالس الاعتماد الوطنية للتخصصات كافة".