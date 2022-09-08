التعليم توجه بإحصاء ذوي المعدلات المتفوقة بالسادس الإعدادي وتطالب بهذا الامر

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
مع محسّد
من
08:00 PM
الى
08:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
إطلاق نار داخل مبنى حكومي في ولاية تنيسي
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
اعلان
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-431768-637982487505305011.jpg
التعليم توجه بإحصاء ذوي المعدلات المتفوقة بالسادس الإعدادي وتطالب بهذا الامر
محليات
2022-09-08 | 11:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
4,716 مشاهدة
السومرية نيوز ـ محليات
وجهت وزاة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، بإحصاء الطلبة من ذوي المعدلات المتفوقة الذين لا ينطبق عليهم شرط العمر المسموح للتقديم الى القبول المركزي.
وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز ، أن " وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب وجه دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة بإحصاء الطلبة من ذوي المعدلات المتفوقة الذين لا ينطبق عليهم شرط العمر المسموح للتقديم الى القبول المركزي".
وأضافت، أن "ذلك جاء خلال ترؤسه اجتماعا للملاك المتقدم في الوزارة حيث أكد على أهمية الفرص المتساوية للطلبة ودعم المتفوقين وتحقيق تطلعاتهم على وفق السياقات العلمية والتنافسية التي يخضع عليها المتقدمون الى استمارة المقبول المركزي ومراعاة حالاتهم الانسانية بشأن شرط العمر للتقديم الى القبول المركزي".
وبحسب البيان، وجه الوزير بـ "تقديم الحلول الممكنة للذين لا ينطبق عليهم شرط العمر المسموح به للتقديم الى القبول المركزي والأخذ بنظر الاعتبار الطاقة الاستيعابية للجامعات ومؤشرات التنافس المسؤولة عن التحاق الطلبة بالتخصصات التي يرغبون بها في ضوء معدلاتهم المتحققة في الدراسة الإعدادية"، مؤكدا "أن الوزارة لا تعمل بالاستثناءات وتنشد العدالة الاجتماعية في منح الفرص الدراسية استنادا للقانون والتعليمات ومقتضيات تنمية وتطوير قدرات الشباب".
وناقش المجتمعون عددا من "المحاور المدرجة على جدول الأعمال التي منها نسبة الدوام المؤشرة للموظفين والعاملين في مركز الوزارة والعودة المرتقبة الى استيفاء ساعات الدوام الكامل استنادا الى الصلاحيات المخولة للوزارات بهذا الشأن وتعزيز الإدارات بالكفاءات والخبرات الإيجابية ومتابعة تبسيط الإجراءات الإدارية وقياس رضا المراجعين من قبل جهاز الاشراف والتقويم العلمي ودعم مجالس الاعتماد الوطنية للتخصصات كافة".
>>
حمل تطبيق السومرية وتابع آخر الأخبار أول بأول
>>
أندرويد
>>
آبل
>>
هواوي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
حقيقة مقتل زائر عراقي على يد ثلاثة إيرانيين في كربلاء
محليات
38.06%
05:47 | 2022-09-07
حقيقة مقتل زائر عراقي على يد ثلاثة إيرانيين في كربلاء
05:47 | 2022-09-07
الصدر يقدم أربعة اطروحات جديدة
محليات
23.06%
11:49 | 2022-09-07
الصدر يقدم أربعة اطروحات جديدة
11:49 | 2022-09-07
وزير الصدر يحسم قرار عودة "الكتلة الصدرية" الى البرلمان ـ عاجل
سياسة
21.32%
08:13 | 2022-09-08
وزير الصدر يحسم قرار عودة "الكتلة الصدرية" الى البرلمان ـ عاجل
08:13 | 2022-09-08
أول ظهور للصدر بعد أحداث الخضراء (فيديو) - عاجل
محليات
17.57%
04:43 | 2022-09-07
أول ظهور للصدر بعد أحداث الخضراء (فيديو) - عاجل
04:43 | 2022-09-07
المزيد
أحدث الحلقات
Biotic
ما هي اسباب العقم عند النساء وما هو سبب النسيان؟ - حلقة ٢٧ | الموسم 1
16:00 | 2022-09-08
Biotic
ما هي اسباب العقم عند النساء وما هو سبب النسيان؟ - حلقة ٢٧ | الموسم 1
16:00 | 2022-09-08
Morning Live
ماضي الازواج يزرع بذور الشك بين الطرفين ويدمر الأسرة - الحلقة ١١٨ | 2022
05:00 | 2022-09-08
Morning Live
ماضي الازواج يزرع بذور الشك بين الطرفين ويدمر الأسرة - الحلقة ١١٨ | 2022
05:00 | 2022-09-08
ناس وناس
مديرية دائرة شهداء الرصافة - الحلقة ٢٩٠ | الموسم 5
04:00 | 2022-09-08
ناس وناس
مديرية دائرة شهداء الرصافة - الحلقة ٢٩٠ | الموسم 5
04:00 | 2022-09-08
صمون وزعتر
جولة جديدة على أشهى المطاعم البغدادية - حلقة ١٨ | 2022
14:50 | 2022-09-07
صمون وزعتر
جولة جديدة على أشهى المطاعم البغدادية - حلقة ١٨ | 2022
14:50 | 2022-09-07
بالمختزل
الاتحادية ترد الحل إلى البرلمان وتنعش آمال الإطار وتلهب حماس الصدريين - حلقة ٣٧ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-07
بالمختزل
الاتحادية ترد الحل إلى البرلمان وتنعش آمال الإطار وتلهب حماس الصدريين - حلقة ٣٧ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-07
عشرين
الازمة السياسية تدخل اخطر منعرجاتها..حوارات خاوية تفتقد مسار الحلول - حلقة ٣٥ | 2022
14:00 | 2022-09-06
عشرين
الازمة السياسية تدخل اخطر منعرجاتها..حوارات خاوية تفتقد مسار الحلول - حلقة ٣٥ | 2022
14:00 | 2022-09-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-09-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-09-06
Celebrity
الفنان علي يوسف - حلقة ١٩
14:50 | 2022-09-05
Celebrity
الفنان علي يوسف - حلقة ١٩
14:50 | 2022-09-05
اسرار الفلك
من ٣ الى ٩ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-09-03
اسرار الفلك
من ٣ الى ٩ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-09-03
مع محسّد
مغانم الفرقاء!..تسفك دماء الأبرياء - حلقة ٨٦ | الموسم 2
16:00 | 2022-09-02
مع محسّد
مغانم الفرقاء!..تسفك دماء الأبرياء - حلقة ٨٦ | الموسم 2
16:00 | 2022-09-02
الأكثر مشاهدة
Biotic
ما هي اسباب العقم عند النساء وما هو سبب النسيان؟ - حلقة ٢٧ | الموسم 1
16:00 | 2022-09-08
Biotic
ما هي اسباب العقم عند النساء وما هو سبب النسيان؟ - حلقة ٢٧ | الموسم 1
16:00 | 2022-09-08
Morning Live
ماضي الازواج يزرع بذور الشك بين الطرفين ويدمر الأسرة - الحلقة ١١٨ | 2022
05:00 | 2022-09-08
Morning Live
ماضي الازواج يزرع بذور الشك بين الطرفين ويدمر الأسرة - الحلقة ١١٨ | 2022
05:00 | 2022-09-08
ناس وناس
مديرية دائرة شهداء الرصافة - الحلقة ٢٩٠ | الموسم 5
04:00 | 2022-09-08
ناس وناس
مديرية دائرة شهداء الرصافة - الحلقة ٢٩٠ | الموسم 5
04:00 | 2022-09-08
صمون وزعتر
جولة جديدة على أشهى المطاعم البغدادية - حلقة ١٨ | 2022
14:50 | 2022-09-07
صمون وزعتر
جولة جديدة على أشهى المطاعم البغدادية - حلقة ١٨ | 2022
14:50 | 2022-09-07
بالمختزل
الاتحادية ترد الحل إلى البرلمان وتنعش آمال الإطار وتلهب حماس الصدريين - حلقة ٣٧ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-07
بالمختزل
الاتحادية ترد الحل إلى البرلمان وتنعش آمال الإطار وتلهب حماس الصدريين - حلقة ٣٧ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-07
لقطات
ابني شرطي..ووضعنا تلف | ناس وناس
11:00 | 2022-09-07
لقطات
ابني شرطي..ووضعنا تلف | ناس وناس
11:00 | 2022-09-07
عشرين
الازمة السياسية تدخل اخطر منعرجاتها..حوارات خاوية تفتقد مسار الحلول - حلقة ٣٥ | 2022
14:00 | 2022-09-06
عشرين
الازمة السياسية تدخل اخطر منعرجاتها..حوارات خاوية تفتقد مسار الحلول - حلقة ٣٥ | 2022
14:00 | 2022-09-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-09-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-09-06
Celebrity
الفنان علي يوسف - حلقة ١٩
14:50 | 2022-09-05
Celebrity
الفنان علي يوسف - حلقة ١٩
14:50 | 2022-09-05
اسرار الفلك
من ٣ الى ٩ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-09-03
اسرار الفلك
من ٣ الى ٩ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-09-03
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اعلان
إستفتاء
هل ينجح الإطار التنسيقي بتشكيل حكومة بعد اعتزال الصدر؟
نعم
نعم
كلا
كلا
حل البرلمان هو الأمثل
حل البرلمان هو الأمثل
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.