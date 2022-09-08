القبض على متهم وضبط محطة غير رسمية في نينوى

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تمكنت قوة تابعة إلى الفوج السابع من القاء القبض على متهم وضبط محطة وقود غير رسمية في محافظة نينوى".وأضافت انه "تم إيداع المتهم التوقيف وحجز المضبوطات داخل مركز شرطة النفط لعرضها على القضاء وملاحقة اصحابها ومحاسبتهم وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".