الرافدين يحدد قيمة السلف الشخصية والفئات المشمولة بها - عاجل

وذكر المكتب الإعلامي لمصرف الرافدين في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "السلف الشخصية تصل الى 50 مليون دينار وتشمل الموظفين والمنتسبين والضباط".وأَضاف أن "التقديم على السلف من خلال فروع المصرف في بغداد والمحافظات".