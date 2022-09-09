مصرع وإصابة 42 زائراً بحادث سير شمالي بغداد

أفاد مصدر طبي، اليوم الجمعة، بإصابة أربعين زائراً ووفاة اثنين آخرين شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "منطقة النباعي في مدخل العاصمة بغداد سجلت حادث سير لزوار الإمامين العسكريين أسفر عن إصابة أربعين زائرا ووفاة اثنين آخرين".



وأضاف المصدر أن، "الزوار نقلوا الى مستشفى الدجيل ومستشفى بلد العام في محافظة صلاح الدين"، مبينا أن "جميع كوادر المستشفيات القريبة استنفروا لإسعاف الجرحى ".