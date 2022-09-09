مستشفى اليرموك بصدد افتتاح أكبر مشروع تطويري لقسم النسائية والتوليد (صور)

كشف مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ سعد كامل اللامي، اليوم الجمعة، عن قرب افتتاح أكبر مشروع تطويري لقسم النسائية والتوليد في مستشفى اليرموك التعليمي.

وذكر إعلام صحة الكرخ في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ سعد كامل اللامي أعلن قرب افتتاح اكبر مشروع تطويري لقسم النسائية والتوليد في مستشفى اليرموك التعليمي".



وأضاف أن هذا المشروع يمثل مستشفى تخصصي بحد ذاته ومن المؤمل افتتاحه في الأيام القريبة العاجلة".





