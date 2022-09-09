قرار هام بشأن دخول زوار الأربعينية عبر منفذ زرباطية - عاجل

السومرية نيوز – واسط



أصدرت خلية الزيارة الأربعينية في واسط، اليوم الجمعة، قراراً هاماً بشأن دخول زوار اربعينية الإمام الحسين (ع) إلى العراق عبر منفذ زرباطية الحدودي مع إيران.





وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، أن "الخلية قررت السماح بدخول عجلات النقل المجاني وايصال الزائرين الوافدين عبر منفذ زرباطية الحدودي الى شارع 40 في منطقة الخاچية بقضاء الكوت".



وبين المصدر، أن "العمل بهذا القرار يبدأ ابتداءً من ليلة اليوم الجمعة".