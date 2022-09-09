التريبة تصدر تحذيرا يخص مدارس المتفوقين والمتفوقات

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "توضيحا للرأي العام وتأكيداً على ضرورة التعامل مع الصفحات الرسمية للوزارة فيما يخص الكتب الرسمية وأخبار وزارة التربية من مصادرها الرسمية، ونهيب بوسائل الإعلام ومتابعي هذا الشأن الحذر من المواقع المزورة وصفحات التواصل الاجتماعي الوهمية".واعلنت الوزارة إنها "تحتفظ بحقها القانوني في ملاحقة منتحلي تلك الصفحات والمروجين لها وأنها لا تتحمل مسؤولية مانُشر فيها وتدعو إلى استقاء أخبار ومستجدات وزارة التربية من المواقع الرسمية الموثقة بالعلامة الزرقاء والمخولة بالتصريح الرسمي حصرا ".