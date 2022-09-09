التربية توضح ضوابط النقل إلى مدارس المتفوقين والمعدلات المقبولة (وثيقة)

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "وزير التربية علي حميد الدليمي خول المديرين العامين للتربية في المحافظات، ومدير عام التعليم العام والأهلي والأجنبي صلاحية قبول طلبات نقل الطلبة من (المدارس الاعتيادية) إلى (مدارس المتفوقين) حسب الطاقة الاستيعابية لكل مدرسة وعلى النحو الآتي:-الثاني المتوسط والرابع والخامس والسادس الإعدادي، على أن لا يقل المعدل عن (95%) .-الثالث المتوسط إلى الدراسة الإعدادية، على أن لا يقل المعدل عن (90%)".