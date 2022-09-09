كربلاء.. أصحاب المواكب الحسينية يشكون من انقطاع الكهرباء

وقال أصحاب المواكب في حديث لمراسل السومرية نيوز، انهم "يعانون من انقطاع التيار الكهربائي ما عرقل خدماتهم التي تقدم للزائرين".وأضافوا ان "الانقطاع وصل الى ٦ ساعات متتالية في ظل ارتفاع درجات الحرارة"، مطالبين الحكومة المحلية ووزارة الكهرباء بالنظر لحل مشكلتهم والابتعاد عن التصريحات الإعلامية التي ذكرت استثناء المحافظة من القطع المبرمج".يذكر ان وزارة الكهرباء أعلنت، يوم أمس، عن استثناء كامل لتجهيز محافظتي كربلاء المقدسة، والنجف الاشرف بالطاقة لحين اكمال زيارة الاربعين.