انشال جثة طفلة من نهر دجلة في صلاح الدين

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استخبر قسم الشرطة النهرية صلاح الدين من قبل مفارز الشرطة النهرية العلم بوجود حالة غرق بحوض نهر دجلة بالقرب من "بلاج العبارة" في قضاء العلم وعلى الفور تم اخراج /٢ زورق مع فصيل الغواصين الى مكان الحادث وتم انتشال الجثة".وأضافت ان "الجثة تعود لطفلة تولد٢٠١٦ تسكن قضاء العلم وتم تسليم الجثة الى مركز شرطة العلم لغرض اكمال الاجراءات القانونية وتسليمها الى ذويها".