محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي بدءاً من الثلاثاء

وقال الغزي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "فيما يخص الدوائر الصحية والأمنية ومراكز الصيانة الخدمية يخول مدير الدائرة بتنظيم الدوام وصلاحيات منح الإجازات خلال هذا الأسبوع وفق جدول؛ للحفاظ على استمرارية تقديم الخدمة الأمنية والصحية والخدمات للمواطن والسماح للموظفين بأداء الشعائر الدينية الخاصة بالزيارة الأربعينية".وأضاف، أن "العمل سيتم استئنافه يوم الأحد الموافق 18 ايلول المقبل، لجميع الدوائر وبالوتيرة الطبيعية".