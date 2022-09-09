محافظة عراقية تؤجل امتحانات الدور الثاني خلال عطلة الأربعينية

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها "قررت تأجيل امتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية للأيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 13 و 14 و 15 أيلول الحالي إلى يوم الاثنين الموافق 19 أيلول وبنفس التوقيتات السابقة".وأشارت إلى أنه "اذا كانت هناك مدارس فيها مراكز امتحانية ستبدأ امتحانات هذه المدارس في تمام الساعة 11 صباحاً".وكان قد أعلن في وقت سابق من مساء اليوم، محافظ ذي قار، محمد الغزي، تعطيل الدوام الرسمي؛ بمناسبة ذكرى أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، اعتباراً من الثلاثاء المقبل وحتى يوم الأحد المصادف 18 أيلول.