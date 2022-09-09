بغداد.. زرع "قوقعة" أذن لفتاة فقدت سمعها بسبب تعذيب داعش

وقال اللامي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تم إجراء عملية جراحية خاصة لفتاة عراقية ايزيدية تدعى شيرهان رشو، في مستشفى اليرموك التعليمي وذلك لغرض زراعة قوقعة أذن لها من أجل إعادة حاسة السمع لديها بعد أن فقدتها نتيجة التعذيب من قبل تنظيم داعش الإرهابي".وأشار إلى أن "العملية تمت بنجاح على يد كادر طبي مختص في مستشفى اليرموك".وبحسب البيان، فإن "رشو بدأت معاناتها بعد اختطافها من سنجار على يد تنظيم داعش الإرهابي في أغسطس 2014، ثم من بيعها في سوق النخاسة، لتقتل أمها أمام عينها ومن ثم تغتصب من قبل 11 شخصاً مع التعنيف بالسياط والعصي والحرمان والجوع والخوف".وأوضح، أنه "قضت شريهان التي كانت في السادسة عشر من عمرها آنذاك حتى فقدت سمعها تماماً".