أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، باندلاع حادث حريق داخل مدرسة في ميسان.



وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "حادث حريق اندلع في مساحة من الاعشاب والحشائش داخل احدى المدارس ضمن منطقة حي المعلمين وسط ميسان".



وأشار إلى أن "فرق مديرية الدفاع المدني تكافح الحريق".

