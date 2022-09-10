تصل لـ 25 مليونا.. الرافدين يطلق سلف "المشاريع الصغيرة" لهذه الفئات ـ عاجل

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قروض المشاريع الصغيرة تصل الى ٢٥ مليوناً"، مبينا أنها "تشمل المواطنين اصحاب المحال التجارية والورش والمهن الاخرى".وأضاف، ان "مدة تسديد القرض 6 سنوات، والتقديم يكون عبر فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".