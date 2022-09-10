اغلاق جسر "حيوي" وسط بغداد ـ عاجل

السومرية نيوز ـ محليات



أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، باعادة اغلاق جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد.



وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز ، إن "جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد تم اغلاقه مرة اخرى، بعد افتتاحه يوم أمس الجمعة".



وأضاف، ان "جسر السنك شهد زحامات بسبب اغلاق جسر الجمهورية".



