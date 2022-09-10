عراقية تفوز برئاسة قطاع الاعلام بالاتحاد العربي للمرأة المتخصصة

وذكر الاتحاد العربي للمرأة المتخصصة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "نبراس المعموري رئيسة منتدى الاعلاميات العراقيات، فازت برئاسة قطاع الاعلام بالاتحاد العربي للمرأة المتخصصة التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية المنبثق عن جامعة الدول العربية، وذلك خلال الانتخابات التي جرت اليوم الخميس 8 ايلول بالعاصمة المصرية القاهرة بحضور الجمعية العمومية للاتحاد بمشاركة 16 دولة عربية".