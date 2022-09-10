انتشال جثة شاب من نهر دجلة في صلاح الدين (صور)

وذكرت الشرطة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تنفيذا لتوجيهات قائد شرطة محافظة صلاح الدين والمنشأت قنديل خليل محمد، استخبر قسم الشرطة النهرية صلاح الدين بوجود حالة غرق بحوض نهر دجلة بالقرب من بلاج تكريت".وأضافت، أن "المواطن الشاب يدعى ( مهيمن ليث الجمعيو) تولد٢٠٠٢، عمله طالب جامعي"، مبينة انه "تم على الفور استنفار كافة زوارق القسم وفصيل الغواصين للبحث عن الجثة".واشار البيان الى أنه "وبتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٠ تم العثور على الجثة قرب جسر تكريت القديم وتم تسليمها الى مركز شرطة تكريت؛ لغرض اكمال الاجراءات القانونية وتسليمها الى ذويها".