النزاهة: إيقاف هدر 8 مليارات دينار في أحد مشاريع الطرق بذي قار

وذكرت الدائرة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار نفَّذ ثلاث عمليَّات ضبطٍ مُتفرِّقة، نجح في أولاها بإيقاف هدر مبلغ (8,000,000,000) مليارات دينارٍ من المال العام في أحد المشاريع في المحافظة من خلال التحرِّي والتدقيق والمُتابعة"، مُوضحةً أنَّ "الفريق أوقف أعمال الصرف لكشفٍ إضافيٍّ وهمي للأعمال الترابيَّة لمشروع إنشاء طريق إصلاح – جبايش"، مُنوِّهةً بأنَّه "تمَّ إعداد الكشف الوهمي من قبل دائرة المهندس المُقيم على المشروع المُنفَّذ من قبل إحدى الشركات الماليزيَّة".وأضافت إنه "تمَّ، خلال العمليَّة الثانية، كشف تحريفٍ وتلاعبٍ في وصولات القبض الحكوميَّة وسجل اليوميَّة في هيئة استثمار المحافظة؛ بغية تمشية معاملاتٍ استثماريَّةٍ بتواريخ مُحدَّدةٍ، خلافاً للقانون"، لافتةً إلى أنَّ الفريق قام بأعمال التدقيق لوصولات القبض في الهيئة التي تعودُ لعام 2019".وأوضحت الدائرة أنَّ "الفريق الذي قام بالانتقال إلى مُديريَّة بلديَّة النصر، رصد حالات اختلاس أموال الجباية في علوة الفواكه والخضر في المدينة، وضبط أصل وصولات الجباية لمبالغ الواردات الخاصَّة بالعلوة"، مُبيِّنةً أنَّ "شعبة التدقيق الخارجي في مكتب تحقيق ذي قار تقوم بتدقيق الأوليَّات؛ لتحديد مبلغ الاختلاس الكليِّ".