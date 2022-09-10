محافظة جديدة تعطل الدوام 8 أيام

وقالت المحافظة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن المحافظ علي وعد علاوي "أعلن تعطيل الدوام الرسمي في دوائر المحافظة ابتداءً من يوم غد الأحد إلى الأحد المقبل بإستثناء دوائر البلدية والبلديات والصحة والكهرباء والماء والمجاري".وأشارت إلى أن "الدوام الرسمي يستأنف يوم الأثنين الموافق (١٩ أيلول الجاري)".