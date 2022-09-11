حادث مروع.. مركبة تصطدم بمقطورة نفطية وتوقع كارثة بين الزوار - عاجل

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بإصابة ووفاة 18 زائرا إثر اصطدام مركبة بمقطورة نفطية في محافظة بابل.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "سيارة نقل زوار اصطدمت مع مقطورة تحمل المشتقات النفطية أدت الى احتراق الشاحنتين مما ادى الى وفاة 11 زائر و اصابة 7 اخرين في منطقة الشوملي بمحافظة بابل".