دون أمر قضائي.. الطيران المدني "تركل" القانون وتوجه باقتحام شركة أمن المطار!

وقال أحد الموظفين العراقيين من موقع الشركة الأمنية لـ السومرية نيوز، ان "قوة الشرطة وقعت بحرج شديد لأنها لا تحمل امر قضائي وفق القانون لدخول الموقع".إلى ذلك، أكد أحد منتسبي مركز شرطة المطار، ان "مدير عام السلطة طلب من مدير مركز شرطة المطار القيام بذلك بالصراخ والتهديد والوعيد مما اضطر مدير المركز الى تنفيذ رغبة مدير عام سلطة الطيران غير القانوني وغير المسوغ".وبحسب شهود عيان، أنه "لازالت تطورات الموقف غامضة بعد تجاوز مدير عام سلطة الطيران المدني على القانون واصراره على موقفه بشكل غير مبرر.ولخص احد موظفي امن الطيران في سلطة الطيران المدني الموقف بان "السلطة قد خالفت القانون بإحالة وتوقيع عقد الحماية الأمنية مع شركة كندية مغمورة ليست لها فرع مسجل في العراق ولا تحمل رخصة تقديم الخدمات الأمنية من وزارة الداخلية ومع كل ذلك وجهت السلطة كتابا رسميا الى شركة G4S تعلمها بان تنهي خدماتها في موعد لقاه ٣٠ /٩ /٢٠٢٢ في قدمت الشركة البريطانية اعتراضا رسميا للسلطة وفق القانون و يجب على السلطة النظر فيه و لكن مدير عام السلطة يتصرف فوق القانون ويضع سلطة الطيران المدني في موقف محرج امام الجميع بشخصيته المهزوزة غير المستقرة و التي تضع موظفي السلطة في حرج كبير وتهدد هذه التصرفات غير المسؤولة امن مطار بغداد للخطر في حال انسحاب الشركة البريطانية و حصول فراغ امني".