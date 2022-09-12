الرشيد يصدر بيانا بشأن سلف القوات الامنية

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "المصرف بصدد تجهيز التطبيق الالكتروني ليتسنى للزبائن الموطنة رواتبهم لدى المصرف الحصول على السلفة التكميلية والتقديم من خلال التطبيق".واضاف انه "سيعلن عن المباشرة بالتقديم حال اكمال الاجراءات الالكترونية".