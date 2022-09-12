أعلنت محافظة صلاح الدين، الاثنين، عن تعطيل الدوام في خمسة أقضية بمناسبة زيارة الأربعين.

وقالت المحافظة في بيان، إن "محافظ صلاح الدين، وجه بتعطيل الدوام الرسمي في أقضية (سامراء _بلد _ الدجيل _طوز _آمرلي) اعتباراً من يوم غد الثلاثاء 13_9_2022 و لغاية يوم الأحد المقبل 18 _9_2022".

وعزت ذلك الى "مناسبة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام".