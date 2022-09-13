محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي لمدة يومين – عاجل

السومرية نيوز - البصرة

أعلنت محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي ليومي الأربعاء والخميس بمناسبة زيارة الأربعين.

وذكر المكتب الإعلامي للمحافظ، في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز، ان "المحافظ اسعد العيداني وجه بتعطل الدوام الرسمي يومي الأربعاء والخميس بمناسبة زيارة الأربعين".