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بالتفصيل.. المحافظات التي عطّلت الدوام بمناسبة الزيارة الأربعينية

محليات

2022-09-13 | 07:10
بالتفصيل.. المحافظات التي عطّلت الدوام بمناسبة الزيارة الأربعينية
6,988 مشاهدة

أعلنت محافظات كربلاء المقدسة والنجف الأشرف، وواسط والمثنى والديوانية وبابل وصلاح الدين وميسان وذي قار وديالى والبصرة، تعطيل الدوام الرسمي بمناسبة ذكرى زيارة الأربعين.

النجف الأشرف

أعلنت محافظة النجف الأشرف، تعطيل الدوام الرسمي من يوم الأحد المقبل ولغاية انتهاء زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمحافظ النجف الأشرف، أنه "نظراً لتوافد أعداد كبيرة من الزائرين بمناسبة الزيارة الأربعينية الى محافظة النجف الأشرف ولغرض تخفيف الزخم المروري والتفرغ للخدمة الحسينية يعلن محافظ النجف الأشرف ماجد الوائلي عن تعطيل الدوام الرسمي في دوائر ومؤسسات المحافظة اعتباراً من يوم الأحد الموافق (11/9/2022) ولغاية يوم الأحد الموافق (18/9/2022)".

وتابع: "يستثنى من ذلك الدوائر الأمنية والخدمية والصحية على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق (19/9/2022)".
وأشار إلى أنه "سيتم تأجيل امتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية من ضمنها امتحانات يوم السبت (10/9/2022) الى ما بعد الزيارة وحسب جدول الامتحانات الذي سيصدر لاحقاً من مديرية التربية".

كربلاء المقدسة

فيما، قررت محافظة كربلاء المقدسة، تعطيل الدوام الرسمي بدءاً من الأحد وحتى الخميس المقبل بمناسبة حلول ذكرى أربعينية الإمام الحسين.

وذكر المكتب الإعلامي لمحافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي في بيان أنه "من أجل تطبيق الخطط الأمنية والخدمية وفتح الأبواب أمام أهالي كربلاء المقدسة لاستضافة الجموع المليونية لزيارة الإمام الحسين عليه السلام، تقرر أن تكون العطلة المحلية لزيارة الأربعين ابتداءً من يوم الأحد 11 أيلول الجاري وحتى الـخميس الخامس عشر منه، عدا موظفي ديوان محافظة كربلاء والمؤسسات الأمنية والخدمية كافة".

ونوه بأن "على المديرين في الدوائر كافة، عمل جداول يومية بالعمل 24 ساعة بمن فيهم المسؤولون في ديوان المحافظة والوحدات الإدارية".

بابل

وأعلنت محافظة بابل، تعطيل الدوام الرسمي ابتداءً من يوم الأحد.

وقال محافظ بابل علي وعد علاوي في بيان، إنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في دوائر المحافظة ابتداءً من يوم الأحد إلى الأحد المقبل باستثناء دوائر البلدية والبلديات والصحة والكهرباء والماء والمجاري على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين المقبل الموافق (19 أيلول الجاري)".

صلاح الدين

إلى ذلك، أعلنت محافظة صلاح الدين، تأجيل الامتحانات للصفوف غير المنتهية لغاية التاسع عشر من الشهر الجاري.

وذكر المكتب الاعلامي للمحافظة في بيان ان "محافظ صلاح الدين إسماعيل خضير أكد تأجيل الامتحانات للصفوف غير المنتهية لأقسام التربية في أقضية سامراء وبلد والدجيل التابعة لمحافظة صلاح الدين، لغاية التاسع عشر من الشهر الجاري"، مبينا، أن "التأجيل يأتي بمناسبة الزيارة الأربعينية الخاصة بالإمام الحسين عليه السلام".

ووجه المحافظ، بتعطيل الدوام الرسمي في أقضية (سامراء _بلد _ الدجيل _طوز _آمرلي) اعتباراً من يوم الثلاثاء 13_9_2022 و لغاية يوم الأحد المقبل 18_9_2022.

واسط

كما أعلنت محافظة واسط، تعطيل الدوام الرسمي بدءاً من يوم الثلاثاء.

وذكر بيان للمحافظة، أنه "نظراً لبدء مسيرة الأربعينية العالمية، ومن أجل اعطاء فرصة للموظفين للمشاركة بمراسيم الزيارة والخدمة في المواكب الحسينية تقرر أن يكون الدوام في الدوائر الحكومية 50% ليومي الاحد والاثنين، باستثناء الدوائر الخدمية والصحية".

وأضاف، أن "القرارات تضمنت أيضاً أن تبدأ عطلة الزيارة اعتباراً من يوم الثلاثاء لغاية يوم السبت باستثناء الدوائر الخدمية والصحية يكون فيها 50% ‎ للحاجة الفعلية لتواجدهم في خدمة الزائرين والمواكب"، لافتاً الى أن "العطلة تشمل جميع المدارس، وتؤجل الامتحانات ليومي الثلاثاء والاربعاء الى الاسبوع القادم، بحسب الجدول الذي تحدده مديرية تربية واسط".

المثنى

وفي سياق متصل، أعلنت محافظة المثنى، تعطل الدوام الرسمي يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

وذكر بيان للمحافظة، أن "محافظ المثنى أحمد منفي جودة قرر تعطيل الدوام الرسمي يومي الأربعاء والخميس بمناسبة ذكرى أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) وتخويل مدراء الدوائر الخدمية والصحية بتنظيم دوام الموظفين لتقديم الخدمات لأبناء المحافظة".

الديوانية

كما أعلنت محافظة الديوانية، تعطيل الدوام الرسمي ليومي الأربعاء والخميس المقبلين.

وذكر بيان للمحافظة، أن "محافظ الديوانية رئيس اللجنة الأمنية العليا زهير علي الشعلان أصدر قرارا بتعطيل الدوام الرسمي ليومي الأربعاء والخميس لمناسبة الزيارة الأربعينية المباركة".

ميسان

فيما أعلنت محافظة ميسان، تعطيل الدوام الرسمي ليومين.

وذكر بيان للمحافظة، ان "محافظ ميسان علي دواي، أصدر قراراً بتعطيل الدوام الرسمي في جميع دوائر الدولة بالمحافظة ليومي الاربعاء والخميس بمناسبة اربعينية الامام الحسين (عليه السلام)".

واضاف ان "القرار جاء من اجل فسح المجال امام ابناء المحافظة لتقديم الخدمات للزائرين واحياء زيارة اربعينية الامام الحسين (عليه السلام)".
 
ذي قار

وأعلنت محافظة ذي قار، تعطيل الدوام الرسمي بدءاً من الثلاثاء بمناسبة ذكرى أربعينية الإمام الحسين -عليه السلام-.

وقال محافظ ذي قار محمد هادي الغزي في بيان، إنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي بمناسبة ذكرى أربعينية الإمام الحسين -عليه السلام -اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 13-9-2022".

وأضاف، أنه" فيما يخص الدوائر الصحية والأمنية ومراكز الصيانة الخدمية يخول مدير الدائرة بتنظيم الدوام ويخول صلاحيات منح الإجازات خلال هذا الأسبوع وفق جدول، للحفاظ على استمرارية تقديم الخدمة الأمنية والصحية والخدمات للمواطن والسماح للموظفين بأداء الشعائر الدينية الخاصة بالزيارة الأربعينية".

وتابع أن" العمل سيتم استئنافه يوم الأحد المقبل لجميع الدوائر وبالوتيرة الطبيعية، داعيا الله -عز وجل- أن يتقبل أعمال الزائرين وأن يحفظهم من كل سوء".

ديالى

إلى ذلك، أعلنت محافظة ديالى، تعطيل الدوام الرسمي ليومي الاربعاء والخميس المقبلين باستثناء الطلبة.

وذكرت المحافظة في بيان، أن "محافظ ديالى مثنى التميمي وجه بتعطيل الدوام الرسمي ليومي الاربعاء والخميس المصادف 13-14/ايلول/2022، وذلك من اجل اعطاء فرصة للموظفين للمشاركة بمراسم الزيارة والخدمة في المواكب الحسينية".

واضاف التميمي، أن "العطلة تشمل جميع دوائر المحافظة باستثناء الطلبة لغرض اداء الامتحانات في المدارس والجامعات".

وأشار البيان الى ان ‏"زيارة أربعين الامام الحسين ملحمة انسانية تتجسد فيها معاني الخُلق الرفيع والعطاء والايثار الى الكرم وجمال التسامح والتعايش والاخوة الانسانية"، مبينا ان "الحشود الغفيرة من مختلف الاديان والطوائف والمذاهب والبقاع جاءت حبا الحسين (ع)".
 
البصرة

من جهتها، أعلنت محافظة البصرة، تعطيل الدوام الرسمي ليومي الأربعاء والخميس بمناسبة زيارة الأربعين.

وذكر المكتب الإعلامي للمحافظ، في بيان مقتضب ان "المحافظ اسعد العيداني وجه بتعطل الدوام الرسمي يومي الأربعاء والخميس بمناسبة زيارة الأربعين".

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