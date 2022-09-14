انقاذ زائر إيراني بعد غرقه في نهر الفرات

السومرية نيوز – النجف

أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف الأشرف، اليوم الأربعاء، انقاذ حياة زائر ايراني تعرض للغرق في نهر الفرات.



وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انها "تمكنت من انقاذ حياة زائر ايراني يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد تعرضه للغرق حيث تم اجراء الاسعافات الاولية له من قبل المنتسبين بعد اخراجه وهو الان بصحة جيدة".

وبينت ان "دوريات الشرطة النهرية مستمرة في تأمين ضفاف نهر الفرات من اجل تأمين الحماية للزائرين وكذلك الحفاظ على ارواحهم من الغرق لذا نهيب بالأخوة الزائرين عدم السباحة في المناطق الخطرة حفاظا على ارواحهم من الغرق".