تربية نينوى تصدر توجيهاً يخص شهادات الموظفين (وثيقة)

السومرية نيوز – نينوى

أصدرت مديرية تربية نينوى، اليوم الخميس، توجيهاً جديداً يخص شهادات الموظفين.



وبحسب وثيقة ورد للسومرية نيوز، فأن تربية نينوى وجهت الموظفين أصحاب الشهادات الى إضافة شهادتهم وتغيير عناوينهم الوظيفية. الوثيقة ادناه: