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العمل تصدر تنويهاً بشأن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية
محليات
2022-09-18 | 02:32
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,397 مشاهدة
السومرية نيوز ـ محليات
أصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاحد، توضيحاً يخص اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.
وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "هيئة الحماية الاجتماعية تؤكد انها ستعلن اسماء المشمولين بالوجبة الثامنة عبر الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة العمل وصفحات التواصل الاجتماعي المعتمدة حصرا (صفحة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، صفحة هيئة الحماية الاجتماعية)".
وأضافت: "وما يتم تداوله حاليا من اسماء عبر بعض الصفحات الوهمية والكروبات لا اساس لها من الصحة".
ودعت الوزارة الجميع الى "اعتماد الاخبار من مصدرها الرئيس".
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