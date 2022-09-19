المرور تصدر توضيحاً يخص مقترح ايقاف استيراد المركبات

وقالت المرور في بيان، إن "مدير المرور العام اللواء طارق الربيعي اوضح بخصوص مقترح ايقاف استيراد المركبات انه مقترح ولم تحدد مديرية المرور ما هي عدد السنوات المطلوبة لايقاف الاستيراد".وأضاف البيان أن "مديرية المرور طالبت بمقترحها ان يتم ايقاف العمل بقرار ٦٨ الخاص بتسقيط المركبات وهذا يعني ايقاف شراء المواطن ارقام من مديرية المرور والعودة الى ترقين قيد المركبات اي التسقيط لتخفيف الزخم المروري".وكانت مديرية المرور العامة كشفت، اليوم الاثنين، عن رفع جملة من المقترحات لرئاسة الوزراء من ضمنها إيقاف منح الأرقام للمواطنين من قبل مديرية المرور وتفعيل نظام ترقين قيد المركبات للتخفيف من الزخم في الشوارع، مؤكدة أنها طالبت بإيقاف استيراد المركبات بكافة أنواعها، لعدم وجود قدرة استيعابية في الشوارع لتلك المركبات، بحسب وكالة الأنباء العراقية.